Амстердам, , 09:44 — REGNUM Две женщины, уехавшие в своё время из Голландии на территорию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обратились в голландское посольство в г. Анкара (Турция). Женщины имели при себе трёх детей в возрасте трёх и четырёх лет. МИД Голландии сообщил, что они изъявили желание вернутся в Голландию. Обе женщины в Голландии подозреваются в совершении террористических преступлений.

Обе женщины задержаны турецкими властями, которым предстоит решить: предстанут ли женщины перед судом или они будут Голландии? В свою очередь, голландские власти заявили, что будут дожидаться решения турецких коллег, прежде чем определиться с тем, что делать с этими женщинами.

В парламенте голландский министр иностранных дел Стеф Блок (Stef Blok) отказался отвечать на вопрос, вернут ли женщин в Голландию, если Турция примет решение не судить их. Правительственные партии расходятся во мнениях о том, как поступить с этими женщинами. В Народной партия за свободу и демократию считают, что женщины должны предстать перед турецким судом. В то же время в партии Христианско-демократический призыв указывают на то, что если женщины обратились в голландское посольство, то следует рассмотреть возможность их возвращения в Голландию с тем, чтобы они там престали перед судом. В таком случае для их детей следовало бы подыскать приёмную семью.

До сих пор именно таковой была обычная практика в аналогичных случаях. В последние годы в голландские посольство или консульство в Турции обратилось около десяти уехавших в Сирию женщин. Поскольку они находились в Турции нелегально, им сперва приходилось обращаться к турецким властям. Во всех этих случаях женщины турецкими властями были переданы Голландии, чтобы затем там предстать перед судом.

Одна из женщин которые теперь объявились в Анкаре, Фатима Г. из г. Тилбург (Tilburg) в тот же день была лишена голландского гражданства. В настоящий момент у неё осталось только марокканское гражданство. Поэтому сейчас неясно, может ли она быть выдана Голландия, где её собираются судить за террористические действия. Министерство юстиции и безопасности утверждает, что процедура по лишению гражданства была запущена до того, как Г. обратилась в голландское посольство, однако её адвокат заявила, что сомневается в истинности утверждения министерство. Впрочем, по мнению адвоката, процедура лишения гражданства в любом случае должна была быть приостановлена, как только Г. появилась в Анкаре. По мнению адвоката Г., её клиентка поступила именно так, как это советуют делать голландские власти уехавшим в Сирию: после обращения в голландское диппредставительство голландские власти обеспечат возвращение в Голландию.