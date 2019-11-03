Сан-Сальвадор, , 09:35 — REGNUM Весь дипломатический корпус Венесуэлы высылает из страны правительство Сальвадора. Об этом 3 ноября сказано в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter.

В заявлении президента Сальвадора Найиб Букеле сказано о выдворении из Сальвадора дипломатического корпуса президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с тем, что правительство и президент Сальвадора не признаёт легитимность Мадуро.

Согласно коммюнике, решение было принято в связи с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематическом нарушении прав человека в Венесуэле.

Дипломатическому корпусу Венесуэлы дано 48 часв чтобы покинуть территорию Сальвадора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии французским Сенатом резолюции за ужесточение Европейским Союзом санкций в отношении чиновников Венесуэлы, якобы ответственных за многочисленные нарушения прав человека в стране.

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