Киев, , 09:17 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины определил меру пресечения депутату Рады Ярославу Дубневичу в виде залога в размере 100 млн. гривен. Сообщение о решения суда опубликовано 2 ноября на странице ВАКС в социальной сети Facebook.

Суд также определил, что подозреваемый обязан сдать на хранение в орган досудебного расследования паспорта и иные документы для выезда заграницу Украины. Обвиняемый обязан предупреждать следователя о смене места жительства или работы. Дубневич не имеет права общаться со свидетелями по данному уголовному производству.

ИА REGNUM напоминает, 31 октября депутаты Рады проголосовали за снятие неприкосновенности и арест Ярослава Дубневича, который является представителем депутатской группы «За будущее». Дубневич подозревается в причастности к расхищению 93,28 млн. гривен акционерного общества «Укрзализныця».

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