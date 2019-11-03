Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Вряд ли президент США Дональд Трамп полагается на какой-либо политический курс, результатом его политики стало укрепление России в Сирии. Такое мнение высказал бывший вице-президент США Джо Байден в интервью The Wall Street Journal.

Джо Байден (сс) Kelly Kline

США допустили такую ситуацию в Сирии, при которой укрепляются позиции Башара Асада равно как и позиции России. Кроме того в регионе возрастает влияние Ирана.

«Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — сокрушается представитель демократического лагеря.

«Не думаю, что у него вообще есть внешнеполитический курс», — резюмирует Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Трамп заявил о том, что несмотря на то, что американские военные не будут патрулировать сирийские границы, они намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями.