Осло, , 07:50 — REGNUM Глава губернского совета норвежской территориально-административно-территориальной единицы Финмарк Рагнхильд Вассвик заявила, что Западу следует снять санкции против Российской Федерации. Свою статью на эту тему она опубликовала в газете iFinnmark.

В ней рассказывается, что во время празднования 75-летия освобождения Восточного Финмарка в Норвегии от нацистов состоялась двухдневная конференция с Россией. В ходе этой конференции Вассвик и заявила, что санкции с России нужно снимать.

Далее политик рассказывает, что на нее после этих слов обрушился шквал критики. Но тем не менее Вассвик от своих слов не отказывается в статье решила обосновать свою позицию.

Вассвик прямо заявила, что норвежцы давно сотрудничают с Россией, а также активно торгуют. Русские зарекомендовали себя хорошими соседями и совершенно неестественно вводить санкции в отношении них.

Кроме того, санкции бьют по норвежскому бизнесу, так как Россия активно замещает норвежскую продукцию своей. Такие санкции только усилят российскую экономику и сделают ее более конкурентноспособной.