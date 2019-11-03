Киев, , 06:30 — REGNUM В администрации президента подрались глава аппарата Андрей Богдан и руководитель СБУ Иван Баканов, сообщает телеканал «112 Украина».

Неизвестный художник. Петух, сражающийся с индюком. Ок. 1655

По данным источника, об инциденте, произошедшем еще 30 октября, сообщил журналист Станислав Речинский. Причиной конфликта стало назначение нового начальника ГСУ СБУ. Якобы противоборствующие стороны хотели видеть на данном посту разных лиц.

Сообщается, что после драки в ходе которой Богдану выбили зуб, руководитель СБУ Баканов больше на рабочем месте не появляется.

В свою очередь руководитель администрации президента решил оказать на противника психологическое давление и пообещал выпить из него всю кровь.

«Баканов не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь, — предупредил оппонента Богдан. — Будешь кошкам хвосты крутить!»

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