Москва, , 04:50 — REGNUM Очередные претензии со стороны украинской компании «Навтогаз» к российскому «Гаспрому» приведут к лишению Украины транзита российского газа. Соответствующее мнение телеведущий Владимир Соловьев высказал 2 ноября в своем Telegram-канале.

Владимир Соловьев Kremlin.ru

«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита, — прокомментировал Соловьев новость об очередном «многомиллиардном иске против «Газпрома». — Живут в своём мире. Сказочные…«

Ранее украинские СМИ сообщили о новом иске украинской нефтегазовой компании к «Газпрому». В этот раз представители «Нафтогаза» решили, что «Газпром» задолжал им за транзит газа 12 миллиардов долларов США.

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