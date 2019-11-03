Москва, , 04:59 — REGNUM С напутствием к избранному украинскому президенту обратилась заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Наталья Поклонская (фракция «Единая Россия»). Сообщение в адрес президента Украины Владимира Зеленского Поклонская опубликовала в Instagram.

Наследство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я надеюсь на то, что Владимир Зеленский сможет проявить себя как настоящий лидер своего народа», — написала Поклонская.

В сообщении Поклонская отметила, что «поиск чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны» это то, чем занималась прошлая администрация и Зеленскому не следует повторять их ошибок.

Напомним, что в начале года Поклонская сообщила то том, что за прошедшие пять лет генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.