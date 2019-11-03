Вашингтон, 3 ноября 2019, 04:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в скором времени произойдёт новый визит лидера Украины Владимира Зеленского в Белый Дом. Об этом он заявил журналистам американских новостных телекомпаний.
При этом президент США не назвал дату вероятного визита Зеленского.
Напомним, 25 сентября Трамп и Зеленский встречались в Нью-Йорке, на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда Трамп обещал пригласить Зеленского в Вашингтон.
Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: в Госдепе наметился раскол из-за скандала вокруг Украины