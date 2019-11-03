Москва, , 03:38 — REGNUM Намерения США усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли в регионе и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил 2 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью таиландскому изданию Bangkok Post накануне инвестиционного саммита АСЕАН.

Дмитрий Медведев Government.ru

Согласно заявлению премьер-министра РФ, продвигая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», Вашингтон пытается изменить соотношение сил в регионе. Москва в свою очередь поддерживает ту систему отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН.

«В этой связи считаем американскую инициативу серьёзным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции ассоциации, лишить её статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности», — цитирует Медведева пресс-служба правительства. Ктоме того премьер подчеркнул, что американская инициатива ставит также под вопрос внеблоковый статус ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 ноября в столицу Тайланда пройдет инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок для участие в мероприятии.