Мехико, 3 ноября 2019, 03:32 — REGNUM Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что государственный переворот невозможен. Об этом лидер страны заявил на своей странице в Twitter.
Поддержка большинства реформ проводимых Обрадор не позволит свершиться государственному перевороту в стране.
Также Обрадор вспомним, что в 1913 году был свергнут президент Франсиско Мадеро, но сейчас другая ситуация.
Напомним, в конце октября президент Мексики отверг возможность иностранного вмешательства в национальную безопасности страны и отметил высокую ценность нации как свободного и независимого государства.