Мехико, , 03:32 — REGNUM Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что государственный переворот невозможен. Об этом лидер страны заявил на своей странице в Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org

Поддержка большинства реформ проводимых Обрадор не позволит свершиться государственному перевороту в стране.

«Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства», — написал глава государства.

Также Обрадор вспомним, что в 1913 году был свергнут президент Франсиско Мадеро, но сейчас другая ситуация.

Напомним, в конце октября президент Мексики отверг возможность иностранного вмешательства в национальную безопасности страны и отметил высокую ценность нации как свободного и независимого государства.