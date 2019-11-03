Москва, , 02:38 — REGNUM В докладе для исследовательского института Heritage Foundation отмечается, что РФ остаётся врагом интересов США в Европе. Об этом сообщается в опубликованном материале на сайте фонда.

Россия активно наращивает свою военную мощь и соперничает с США за влияние на Европу.

«Россия остаётся реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», — говорится в докладе.

Напомним, к 100-летию революции в России, директор фонда «Фонда памяти жертв коммунизма», сотрудник американской Heritage Foundation Ли Эдвардс, планировал открыть в Вашингтоне «Музей жертв коммунизма в Вашингтоне». Планировалось создать «комнаты ужасов», например, бараки ГУЛАГа с деревянными нарами.

Читайте ранее в этом сюжете: Heritage Foundation: вопреки США Пхеньян сохранил свой ядерный потенциал