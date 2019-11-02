* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 18:44 — REGNUM Позиция европейских стран, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии, неприемлема. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает 2 ноября Reuters.

По его словам, некоторые страны ЕС решили, что Турция должна в одиночку справляться с указанной проблемой, что «неприемлемо и безответственно».

Если в ближайшем будущем ситуация не изменится, власти Турции начать отправлять пленных террористов в Европу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд европейских стран совершает ошибку, поддерживая террористов.

«Змея терроризма, вскормленная вами, в конце концов ужалит вас самих, относитесь к этому так. Мы знаем, как вы извиваетесь, чтобы не принимать террористов, являющихся вашими же гражданами», — сказал турецкий лидер.

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