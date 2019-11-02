Тбилиси, , 16:52 — REGNUM Решение руководства РФ оставить бывшего заместителя главы МИД России Григория Карасина переговорщиком со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе является больше положительным явлением, нежели негативным. Об этом 2 ноября заявил глава комитета парламента Грузии по международным отношениям Дмитрий Цкитишвили в интервью телекомпании «Рустави 2».

«Кого бы не назначили в Москве, у меня не было особых ожиданий насчет какой-то очередной волны потепления или урегулирования отношений. Таким образом, я думаю, что этот шаг (оставить Карасина переговорщиком с Абашидзе) является более позитивным, нежели негативным явлением», — сказал Цкитишвили.

Напомним, 1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФМария Захарова заявила, что несмотря на уход с поста замглавы МИД, Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

Напомним, после антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путинабыл наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.

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