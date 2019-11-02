Москва, , 16:58 — REGNUM Готовность прекратить евхаристическое общение Русской православной церкви (РПЦ) с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом допустил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Об этом 2 ноября он сообщил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Архиепископ Иероним II Evripidis Stylianidis

Иларион пояснил, что в случае официального признания архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом украинского раскола РПЦ может прекратить с ним евхаристическое общение.

Как уточнил Иларион, это означает, что при совершении богослужений патриарх Московский и Всея Руси Кирилл не будет поминать архиепископа Афинского, как уже не поминает патриарха Константинопольского. Митрополит сказал, что, возможно, уже во время воскресного богослужения этого поминовения не будет. Кроме того, паломнические службы РПЦ не будут рекомендовать к посещению епархии признавших украинский раскол архиереев Элладской церкви.

При этом митрополит Иларион особо подчеркнул, что РПЦ будет по-прежнему сохранять общение с теми архиереями Элладской церкви, которые не признают раскол украинской церкви. Как заявил Илларион, такие архиереи в Элладской церкви есть.

Напомним, в октябре текущего года Архиерейский собор Элладской церкви передал архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму полномочия решить вопрос о признании автокефалии «новой» неканонической церкви Украины (ПЦУ). Сам архиепископ Иероним выступил за её признание. Свидетельством этому было письмо, опубликованное на сайте ПЦУ, из которого следует, что архиепископ Иероним направил мирную грамоту главе неканонической церкви Украины (ПЦУ) Епифанию Думенко. В РПЦ выразили сожаление по этому поводу и надежду, что другие поместные православные церкви не последуют этому примеру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мнении патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по поводу роли греко-католиков в церковном кризисе на Украине.

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