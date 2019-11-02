Ашхабад, , 15:20 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить с официальным визитом Италию 6−7 ноября 2019 года, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В рамках визита стороны планируют подписать пакет документов на межправительственных и межведомтвенных уровнях. Отмечается, что в двусторонних отношениях имеется широкая перспектива по расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе в текстильной и нефтегазовой промышленности.

Напомним, Туркмения открыл своё посольство в Италии в 2013 году. Посольство Италии в Ашхабаде заработало в 2016 году. Последний визит туркменского лидера в Рим состоялся в мае 2015 года.

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