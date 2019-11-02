Бишкек, , 14:48 — REGNUM На контрольно-пропускных таможенных постах «Иркештам» и «Торугарт» в Киргизии планируется установить 300 камер видеонаблюдения, что позволит выявить и ликвидировать контрабанду на границе. Об этом 2 ноября заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями ведущих СМИ, сообщает издание 24.kg.

Журналисты спросили главу государства, согласен ли он с заявлением директора правовой компании «Адилет» Чолпон Джакуповой о том, что люди не верят обещаниям президента о борьбе с коррупцией.

Жээнбеков ответил, что встречался с Джакуповой и в курсе всех проблем, озвученных правозащитниками. После ответа глава государства перешел на тему борьбы с контрабандой и выразил надежду на ликвидацию всех незаконных схем в этой сфере.

Напомним, в октябре бывший депутат парламента Киргизии Чолпон Джакупова направила президенту республики Сооронбаю Жээнбекову открытое письмо, в котором раскритиковала систему правоохранительных и судебных органов. По её мнению, сотрудники милиции, прокуратуры и судьи «извращают законы в угоду своим личным корыстным интересам».

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