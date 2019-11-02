Бишкек, , 12:45 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не планирует проводить референдум по расширению президентских полномочий. Об этом глава государства заявил 2 ноября на встрече с руководителями ведущих СМИ республики.

Журналисты спросили киргизского лидера, планирует ли он менять Конституцию или проводить референдум для расширения президентских полномочий. «А что? Так можно сделать?» — с иронией ответил Жээнбеков.

Он добавил, что судебная власть в республике должна принимать независимые решения и самостоятельно нести ответственность за свои дейстивя. «Они спрашивают: а «Белый дом» что потом скажет? «Белый дом» ничего не скажет», — сказал глава государства.

Напомним, 2 ноября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями СМИ. Главы телеканалов, радио, газет и информационных изданий задали президенту вопросы. Встреча в подобном формате прошла во второй раз.

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