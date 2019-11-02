Киев, , 13:11 — REGNUM Преследованием за взгляды и ограничением свободы слова на Украине назвали открытие уголовного дела против депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины и волонтера Алены Самбул в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Соответствующее заявление было опубликовано 1 ноября на сайте партии.

В «Европейской солидарности» при этом сослались на нарушение 34 статьи Конституции Украины, гарантирующей право на «свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений», потребовав в итоге закрыть уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Фединой и волонтера Алены Самбур, которая на Украине более известная под псевдонимом Маруся Зверобой. Отметим, ранее Федина и Зверобой вели интернет-трансляцию, во время которой оскорбляли и угрожали расправой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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