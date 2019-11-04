Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с Днем народного единства и пожелал успехов и всего самого доброго.

«На протяжении веков любовь к Отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в нашей стране. Сегодня, как и во все времена, единство народа, патриотизм и вера в будущее России помогают развивать страну и укреплять её позиции в мире», — цитирует поздравление нижняя палата парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден федеральным законом «О внесении в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года президентом РФ Владимиром Путиным. Впервые в России этот праздник отмечался 4 ноября 2005 года.