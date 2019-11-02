Ташкент, , 12:26 — REGNUM Регулярные совещания представителей стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности предложил проводить премьер-министр Белоруссии Серегй Румас, сообщает 2 ноября издание «Газета.uz».

Он напомнил, что Минск продолжает активно развивать взаимодействие с международными партнерами по вопросам ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте прошло 18-е заседание Совета глав правительства стран — участниц ШОС. Премьер-министр Белоруссии принимает участие в мероприятии в качестве представителя страны-наблюдателя.

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