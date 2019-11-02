Киев, , 12:19 — REGNUM «Сейчас Украине надо абсолютно честно сказать себе, что мы проиграли бой России», — заявил украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко, комментируя последние события в стране.

По мнению эксперта, если не случится никаких форс-мажоров, прежде всего внешнеполитического характера, в течение полугода официальный Киев выполнит весь российский план.

«Как вишенка на торте… я не исключаю, что мы признаем аннексию Крыма, а 9 мая Зеленский 2020 г. посетит парад в Москве», — заявил Денисенко.

По его словам, украинское общество в силу своего инфантилизма вообще не хочет видеть проблем и угроз.

«Оно (общество) хочет наслаждаться сегодняшним моментом и считает, что все само рассосется. Одним словом, наша вера и в мессию частично трансформировалась в веру одномоментного счастья», — утверждает политик.

По мнению Денисенко, базовый и наиболее вероятный сценарий урегулирования конфликта в Донбассе — украинская власть идет на создание автономий с их судами и прокуратурой.

«Под крики: «наши ребята зато не будут погибать» даже можно протянуть изменения в Конституцию… В итоге деньги будут давать Киев, но Киев не будет контролировать эти территории вообще. И еще один важный момент: территория (республик Донбасса) будет иметь собственную армию, она нужна россиянам, чтобы предупреждать любые возможные Майданы и изменения курса Украины Запад», — резюмировал бывший соратник Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что украинским властям вряд ли удастся найти решение по урегулированию в Донбассе, которое устроит всех, поэтому в данном процессе нужно ориентироваться на большинство.

«Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым «ЛНР», «ДНР», всех без исключения называют «сепарами», а в официальной риторике уже стало нормальным говорить «жители временно оккупированных территорий» и все меньше вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим «граждане Украины». Мы не должны об этом забывать», — сказал Зеленский на форуме в Мариуполе 30 октября.

В начале октября известный украинский политик Михаил Бродский также призвал Украину «понять и признать, что мы проиграли войну».