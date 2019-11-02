Ташкент, , 11:52 — REGNUM Региональную стратегию по борьбе с терроризмом в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) предложил создать премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла 2 ноября, сообщает издание «Газета.uz».

Глава правительства Афганистана выразил благодарность России, США, Узбекистана, КНР и ЕС за поддержку процесса достижения мира в стране. Абдулла добавил, что Афганистан является важной частью ШОС, однако остается в Организации в статусе наблюдается с 2015 года.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил своим коллегам разработать проекты по выходу экономики Афганистана из кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте прошло 18-е заседание Совета глав правительств стран — участниц ШОС. Премьер-министр Афганистана принимает участие в мероприятии в качестве представителя страны-наблюдается в Организации.

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