Москва, , 11:36 — REGNUM В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Российские АЭС защищены сверхнадежно, и любая ракета, пущенная в их сторону, будет перехвачена. Здесь даже обсуждать нечего», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор не допускает, что пуск ракеты в АЭС может случиться в реальной жизни — все, кто принимает решения на Украине, отдают себе отчет, что неизбежно за этим последует.

«Но уже тот факт, что такие идеи — смесь паранойи с ностальгией по атомному оружию — все-таки кому-то приходят в голову, требует определенной реакции соответствующих украинских служб», — указал парламентарий.

«Разумеется, мы против цензуры. Вместе с тем нужно как-то оградить информационное пространство от подобных вбросов. По сути, речь идет о разжигании ненависти к соседней стране, к ее народу. Думаю, что в данном случае есть над чем подумать украинским парламентариям», — сказал Клинцевич.

Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, заявил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний,