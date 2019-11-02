Москва, , 11:28 — REGNUM Законопроект, уточняющий требования к хранению драгоценных камней из Госфонда, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Госфонд России) в период их использования, в том числе для экспонирования, допускается в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью.

Однако установлены ограничения: такие объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность ценностей.

Сейчас служебные и производственные здания, сооружения и помещения, используемые для хранения, приемки и обслуживания ценностей Госфонда России, являются федеральной собственностью и отчуждению в любой форме, в том числе приватизации, не подлежат.

Нововведение правительство объяснило необходимостью хранить драгоценности Госфонда (камни и металлы) в качестве образцов на таможенных постах, «а также осуществлять соответствующие работы с ценностями Госфонда России».