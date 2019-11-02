Берн, , 11:33 — REGNUM Тысячи людей вышли на улицы Женевы в знак протеста против политики Индии в штате Джамму и Кашмир, об этом 2 ноября сообщает Geo TV.

В знак солидарности с кашмирцами люди прошли маршем до офиса ООН по правам человека в швейцарском городе. Здесь состоялся крупный митинг.

На мероприятии выступили лидеры сикхской и кашмирской общин. Они призвали ООН вмешаться в ситуацию в Кашмире.

Напомним, в начале августа 2019 года власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало бурю возмущения среди представителей мирового сообщества.

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