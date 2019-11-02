Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что его страну не очень интересует контроль над границей Сирийской Арабской Республики, но зато американские войска до сих пор сохраняют контроль над сирийскими нефтяными месторождениями. Об этом президент США заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.

Сирийская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп прямо заявил, что его не очень интересует, кто именно патрулирует сирийскую границу, а вот контроль над сирийскими нефтяными месторождениями США сохраняют и никому не отдадут. Президент США также отметил, что режим прекращения огня между сирийскими курдами и Сирией вполне закрепился и это хорошо.

«Прекращение огня хорошо закрепилось. Мы сохранили нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <…> воевала тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что США все равно оставят часть своих сил в Сирии, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями.

«Однако мы оставили солдат, так как сохраняем нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — сказал Трамп, говоря о сирийских нефтяных месторождениях.

Также Трамп заверил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с сирийскими курдами, а также с Турцией. Что касается визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом, то Трамп заявил, что это визит состоится.

«Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти недавно заявили, что США используют сирийские нефтяные месторождения для финансирования незаконных вооруженных формирований в Сирии, которые, в свою очередь, детабилизируют обстановку в этой стране.