Вашингтон, 2 ноября 2019, 11:07 — REGNUM В государственном департаменте США наметился раскол между дипломатическими сотрудниками внешнеполитического ведомства и госсекретарём США Майком Помпео, заявили эксперты Робби Греймер, Колум Линч и Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.
По словам экспертов, бывший американский дипломат Уильям Бёрнс, занимавший руководящие должности при республиканской и демократической администрациях, сравнил нынешнюю атмосферу в Госдепе с эпохой маккартизма 1950-х годов — периодом, когда история государственного департамента достигла низшей точки.
Напомним, в США не утихает скандал вокруг телефонных переговоров Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трампа обвинили в том, что пытался оказать давление на Киев, чтобы заставить его провести расследование против своего политического конкурента — кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
Данный скандал поставил государственный департамент США под удар, карьера многих высокопоставленных американских дипломатов оказалась под угрозой из-за того, что они были вынуждены давать показания на слушаниях в Конгрессе в связи с предполагаемой попыткой Трампа использовать внешнюю политику США в личных политических целях.
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