Вашингтон, , 11:07 — REGNUM В государственном департаменте США наметился раскол между дипломатическими сотрудниками внешнеполитического ведомства и госсекретарём США Майком Помпео, заявили эксперты Робби Греймер, Колум Линч и Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

«В 2018 году дипломаты государственного департамента США встретили нового госсекретаря Майка Помпео с распростёртыми объятиями, каждый из них хотел пообщаться с ним и хвастался тем, что Помпео поддерживает тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь именно эти отношения с Белым домом, а также расследование по вопросу об импичменте, связанное с Украиной, вбили клин между профессиональным сообществом дипломатического ведомства и государственным секретарём», — говорится в статье.

По словам экспертов, бывший американский дипломат Уильям Бёрнс, занимавший руководящие должности при республиканской и демократической администрациях, сравнил нынешнюю атмосферу в Госдепе с эпохой маккартизма 1950-х годов — периодом, когда история государственного департамента достигла низшей точки.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг телефонных переговоров Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трампа обвинили в том, что пытался оказать давление на Киев, чтобы заставить его провести расследование против своего политического конкурента — кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Данный скандал поставил государственный департамент США под удар, карьера многих высокопоставленных американских дипломатов оказалась под угрозой из-за того, что они были вынуждены давать показания на слушаниях в Конгрессе в связи с предполагаемой попыткой Трампа использовать внешнюю политику США в личных политических целях.

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