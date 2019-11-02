Вашингтон, , 11:09 — REGNUM После отступления США на Ближнем Востоке Россия сможет, наконец, извлечь выгоду из своих скромных геополитических инвестиций, заявил американский политолог Ариэль Коэн в статье для издания The Hill.

«Брошенные силы YPG уже оттеснены союзником США Турцией и вынуждены были покинуть обширные участки своей территории. Неудивительно, что сирийские курды истолковали отступление своего американского союзника как предательство, несмотря на отсутствие каких-либо официальных обещаний, которые могли бы гарантировать продолжение американской военной поддержки», — считает политолог.

Коэн отметил, что после предательства сирийских курдов мало кто поверит руководству США на слово, добавив, что вывод американских сил — это недвусмысленное послание союзникам по всему миру: Соединённые Штаты — это ненадёжный партнёр.

«Подобное отношение к США, конечно, принесёт огромную пользу России. Кремль проделал впечатляющую работу за последние четыре года, максимизировав полезность своего военного присутствия в Сирии при наличии минимальных затрат. Теперь, после отступления США, Россия может, наконец, извлечь выгоду из своих скромных геополитических инвестиций», — заключил Коэн.

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