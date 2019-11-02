Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Политика Вашингтона может вызвать эффект домино на Ближнем Востоке, который приведёт к серьёзным последствиям для региональных интересов США, заявил американский политолог Ариэль Коэн в статье для издания The Hill.

«Санкционировав вывод около 1 тыс. американских военных из северной Сирии, президент США Дональд Трамп рискует спровоцировать геополитический эффект домино, который, скорее всего, нанесёт ущерб американским и союзным интересам в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что в настоящий момент сирийские нефтяные месторождения находятся в руках Соединённых Штатов», — заявил Коэн.

По словам эксперта, такое стратегическое отступление может спровоцировать дальнейшие региональные конфликты.

Напомним, ранее президент США отдал приказ о выводе американских солдат из северо-восточных районов Сирии в Ирак. Присутствие американских военных недалеко от сирийско-турецкой границы не позволяло Турции начать операцию против сирийских курдов, однако после ухода солдат США Анкара запустила военную операцию «Источник мира». Позднее около 500 солдат США направили из Ирака обратно в Сирию.

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