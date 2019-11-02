Ташкент, , 10:44 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) предложил создать премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщили в пресс-службе председателя правительства республики.

По его словам, Совет может стать площадкой для внедрения новых технологий, в том числе сетей 5G, технологий «Умный город», «большие данные», блокчейн и других.

Мамин также призвал своих коллег из ШОС использовать возможности центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте проходит 18-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС. По итогам заседания Совета принято 14 документов, в том числе программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, концепция взаимодействия железнодорожных администраций и другие документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан предложил ШОС увеличить долю национальных валют в расчетах