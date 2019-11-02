Ташкент, , 10:34 — REGNUM Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили программу развития экологического благополучия городов, которая была разработана по инициативе Российской Федерации. Подписание состоялось сегодня, 2 ноября, в рамках заседания совета глав правительств ШОС.

Программу развития экологического благополучия городов разработала Российская Федерация. Данный документ определяет базовые направления взаимодействия и принципы работы в этой сфере.

Также на заседании были утверждены регламент консорциума экономических аналитических центров ШОС. Этот документ устанавливает порядок взаимодействия таких центров. Согласно документу, каждая страна-участница ШОС определяет один такой центр ждя взаимодействия. В России это будет Всероссийская академия внешней торговли.