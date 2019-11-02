Ташкент, , 10:34 — REGNUM Дорожную карту по увеличению доли национальный валют во взаимных расчетах государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) предложил создать премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе председателя правительства республики.

На заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в узком составе Мамин предложил возобновить встречи министров финансов и председателей центральных банков стран Организации.

Премьер-министр Казахстана отметил важность разработки единого списка инвесторов ШОС, а также необходимость вовлечения национальных палат предпринимателей в программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте проходит 18-е заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС. На мероприятии выступил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, который призвал страны ШОС принять участие в строительстве торгово-логистического центра на границе с Китаем.

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