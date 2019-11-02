Иерусалим, , 10:21 — REGNUM В результате атаки ВВС Израиля по позициям ХАМАС в секторе Газа пострадали двое мирных граждан, об этом 2 ноября сообщает Reuters.

Также ранее отмечалось, что один палестинец погиб, он находился в лагере для тренировки ополченцев. В настоящее время неясно, был ли он мирным гражданином или готовился к боевым действиям против еврейского государства.

Нападение Израиля последовало в ответ на запуск 10 ракет в сторону еврейского государства. Атака была организована партией ХАМАС. Отмечается, что восемь из десяти ракет были перехвачены, две другие достигли своих целей, однако при этом никто не пострадал.

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