Ташкент, , 09:44 — REGNUM Активизировать работу по созданию Банка Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и Фонда ШОС призвал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает 2 ноября издание «Кабар».

На заседании глав правительств стран — участниц ШОС Абылгазиев призвал активизировать работу по созданию совместных транспортно-логистических проектов.

Он предложил своим коллегам принять участие в строительство торгово-логистического центра в приграничном районе Киргизии с Китаем. Премьер-министр республики считает, что строительство центра направлено на развитие транзитного потенциала всех членов ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте проходит заседание глав правительств стран ШОС. В рамках совещания Мухаммедкалый Абылгазиев предложил создать совместный орган по борьбе с экономическими преступлениями.

Читайте также: Киргизия призвала страны ШОС усилить борьбу с экономическими преступлениями