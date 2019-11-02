Ташкент, , 09:44 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пригласил своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые должны пройти в Москве 9 мая 2020 года. Приглашение Медведев озвучил сегодня, 2 ноября, на заседании совета глав правительств стран ШОС.

Парад Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Медведев в ходе заседания совета сказал, что он хотел бы ненадолго отойти от традиционной проблематики и напомнить об одном важном в истории народов стран ШОС событии — Победе в Великой Отечественной войне.

В 2020 году мир будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества состоятся в Москве, и Медведев пригласил своих коллег по ШОС принять в них участие.

Глава правительства РФ выразил уверенность, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда народы вместе боролись против общей угрозы, и будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между странами ШОС в будущем.