Анкара, , 09:55 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого члена Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке страны, об этом 2 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила в провинции Ван. Обезвреженным повстанцем оказался Мухацир Думан, за голову которого предназначалась награда в размере $52,5 тыс.

Напомним, власти Турции часто используют термин «нейтрализован» в отношении как ликвидированного противника, так и захваченного живым или добровольно сложившего оружие.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Повстанцы на протяжении 30 лет ведут борьбу с правительством страны за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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