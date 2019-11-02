Ташкент, , 09:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал представителей стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в России начать обсуждение вопроса перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом Медведев заявил сегодня, 2 ноября, на заседании совета глав правительств ШОС.

В своем выступлении Медведев заявил, что странам ШОС крайне важно уделять внимание вопросам финансовой инфраструктуры.

В связи с этим Медведев упомянул предложение одного из участников совещания, который призвал продумать конкретные шаги по переходу к расчетам в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Эту инициативу Медведев назвал хорошей и предложил ее детально обсудить.

«Приглашаем финансистов, банковских экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве», — сказал глава российского правительства.

Он выразил надежду, что такие обсуждения дадут конкретные результаты и в скором времени страны ШОС действительно перейдут на расчеты в национальных валютах.