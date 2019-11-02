Ташкент, , 09:27 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев предложил создать орган Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом Абылгазиев заявил 2 ноября на заседании глав правительств стан — участниц ШОС в Ташкенте, сообщает издание 24.kg.

Премьер-министр Киргизии отметил, что экономические преступления носят транснациональный характер и связаны с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой товаров и другими преступлениями. Абылгазиев считает, что экономические преступления представляют угрозу для безопасности стран ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте проходит заседание глав правительств стан ШОС. В рамках заседания председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал укрепить сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.

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