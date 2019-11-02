Тюмень, , 09:18 — REGNUM В Тюменской области запущен он-лайн проект «Советник губернатора». Для его реализации была создана интернет-платформа для опросов, предложений и мнений тюменцев, сообщил глава региона Александр Моор в своём аккаунте в социальной сети.

Александр Моор зовёт земляков в советники Пресс-служба губернатора Тюменской области

Глава региона отмечает, что интернет-технологии помогают людям быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями.

Александр Моор предлагает землякам регистрироваться на сайте советникгубернатора.рф и стать частью гражданского сообщества. И выразил уверенность, что данный сайт привлечёт тысячи активных жителей Тюменской области.