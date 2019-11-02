Ташкент, , 09:15 — REGNUM Все страны Шанхайской организации сотрудничестве так или иначе сталкиваются с экономическими ограничениями, но, несмотря на это, сотрудничество продолжается. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран ШОС.

Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Медведев констатировал, что сотрудничество стран — членов ШОС на данном этапе достигло нового уровня и касается это буквально всех направлений — от экономики до политики и безопасности, а также гуманитарной сферы.

При всем при этом те условия, в которых работают страны ШОС, вовсе не являются «стерильными». На все страны ШОС так или иначе оказывается давление со стороны Запада. Так, против стран ШОС используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся различные санкции. Все это, конечно, не упрощает условий работы.

Но развитие сотрудничества в рамках ШОС все равно продолжается, считает Медведев. В первую очередь это показывает растущий товарооборот между странами ШОС.