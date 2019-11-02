Киев, , 09:17 — REGNUM Об инциденте, связанном с перепиской председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко с женщиной легкого поведения, написали зарубежные СМИ. Об этом 1 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua» в обзоре, опубликованном на сайте СМИ.

В частности, как сообщает украинское издание, данный инцидент, произошедший в украинском парламенте, попал на страницы BBC, болгарских «Вестей», австрийской газеты «Salzburg 24», немецкой газеты «Zeit» и даже сенегальского новостного сайта «Sene News».

Ранее ИА REGNUM сообщало, украинские журналисты сфотографировали переписку председателя комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко с женщиной легкого поведения. Инцидент произошел в стенах украинского парламента.

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