Ташкент, , 09:10 — REGNUM Программу «зеленого пояса» Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) предложил принять премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает 2 ноября издание Kun.uz.

Арипов призвал глав правительств стран ШОС поддержать инициативу Узбекистана об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Отмечается, что эта инициатива направлена на борьбу с последствиями Аральской катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте проходит заседание совета глав правительств государств — членов ШОС. В рамках встречи запланировано обсуждение широкого круга тем в рамках торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.