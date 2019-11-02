Ташкент, , 09:09 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества призвал укрепить сотрудничество между государствами ШОС по линии спецслужб и правоохранительных органов. Заседание совете глав правительств ШОС проходит сегодня, 2 ноября, в столице Узбекистана.

Медведев заявил, что устойчивое развитие в странах ШОС зависит от того, насколько в них стабильна ситуация. При этом международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру и с этим нельзя мириться.

Чтобы эффективно бороться с различными экстремистскими идеями, а также противостоять террористической идеологии в тех странах, где она поднимает голову, необходимо укреплять сотрудничество, как по линии спецслужб, так и по линии правоохранительных органов.