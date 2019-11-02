Киев, , 08:57 — REGNUM Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко подаст заявление об отставке с занимаемой им должности в связи с недавним инцидентом, связанным с перепиской парламентария с проституткой. Об этом 1 ноября депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Свое решение депутат иронически охарактеризовал «спасением» от него «украинского парламентаризма». Заявления об отставке с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в частности, как отметил Яременко было написано, с учетом «мелкого политического шантажа» трех фракций Рады.

Яременко подчеркнул, что заявление об отставке передаст председателю Рады, перед которым ему действительно неудобно за «этот беспорядок», лишь тогда, «когда и если решение» об отставке примет фракция партии «Слуга народа», которая рекомендовала депутата на данную должность. Яременко отметил, что ориентировочно это состоится в понедельник через неделю.

Отметим, ранее украинские СМИ сообщали о том, что три фракции Рады — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали Верховную раду пересмотреть целесообразность нахождения Богдана Яременко на занимаемой им должности в связи с недавним инцидентом.

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