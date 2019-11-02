Будапешт, , 08:23 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Мадина Бакбергенова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по видам борьбы среди молодежи (U-23) в Будапеште, сообщили 2 ноября в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В поединке за третье место казахстанская спортсменка, выступавшая в весовой категории до 65 кг, оказалась сильнее Надежды Драгуновой из Белоруссии.

Еще одна спортсменка из Казахстана Жамиля Бакбергенова не смогла занять третье место в весовой категории до 72 кг, уступив российской спортсменке Евгении Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Будапеште стартовал чемпионат мира по вольной борьбе, греко-римской борьбе и женской борьбе среди спортсменов до 23 лет.

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