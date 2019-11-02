Киев, , 07:56 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поинтересовался, из каких источников бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин располагает информацией о вероятном нападении РФ на юг Украины. Об этом 1 ноября он заявил на брифинге журналистам.

Министр обороны таким образом опроверг заявление Павла Климкина, которое тот сделал накануне. «Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные», — спросил Загороднюк, добавив, что бывшему главе МИД будут очень благодарны, если тот донесет эти данные «до нашей разведки».

«Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет», — отметил министр.

Напомним, ранее в интервью газете «Новое время» бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что он уверен в том, что со стороны РФ «будет удар по Югу» Украины.

Признание ПЦУ — преодоление «российской блокады» — экс-глава МИД Украины