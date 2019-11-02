Рамалла , , 07:11 — REGNUM Житель Палестины погиб в результате ответного обстрела Израилем сектора Газа, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в результате обстрелов погиб 27-летний Ахмед аль-Шехри. Отмечается, что он погиб от попадания осколков снаряда. Также два человека получили серьезные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября с территории сектора Газа было выпущено семь ракет по Израилю. Ракеты были сбиты системой ПВО «Железный купол». В ответ Израиль открыл огонь по позициям боевиков в секторе Газа.

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