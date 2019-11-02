Киев, , 07:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский слишком пассивен в международных вопросах и слабо критикует Россию, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко 1 ноября на пленарном заседании парламента.

По словам представителя партии меньшинства, за минувшую неделю глава Украины допустил сразу несколько «очень серьезных провалов во внешней политике».

К таковым Гончаренко отнёс выдачу Данией разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток-2», а также симпатии лидеров Чехии и Венгрии к России. По мнению депутата, Зеленский никак не повлиял на положение дел в этих сферах.

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Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Кроме того, в Будапеште прошли переговоры президента России Владимира Путина с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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