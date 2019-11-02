Ташкент, , 06:46 — REGNUM Главы правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начали переговоры Ташкенте в узком составе. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС.

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Россию на них представляют премьер-министр Дмитрий Медведев и заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. Также в переговорах принимают участие представители Узбекистана, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана и Таджикистана.

По итогам заседания совета главы делегаций утвердят новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, рассчитанную на период до 2035 года.

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